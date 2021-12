Chiavari: bilancio, Consiglio riconvocato per mercoledì 30 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il giorno 30 dicembre 2021, alle ore 21.30, è stato riconvocato il Consiglio Comunale con seduta solo telematica visto l’aumento dei contagi da Covid-19, per procedere all’approvazione della pratica relativa al “Bilancio Preventivo 2022″.

“Durante la scorsa seduta non è stato ritenuto raggiunto il numero legale in quanto il consigliere comunale di minoranza della Lega, Sandro Garibaldi, che era presente all’interno della sala consiliare al momento della chiamata al voto della pratica, si è allontanato senza dare comunicazione al segretario generale, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale Art. 56 comma 2 e pertanto – anche se la presenza dello stesso si può presumere come stabilito dallo stesso articolo, visto che si è allontanato telefonando e poi ha proseguito la seduta – si è comunque ritenuto opportuno ripetere la seduta per garantire la certezza della legalità dell’atto, trattandosi del bilancio preventivo che senza il numero legale potrebbe essere nullo” spiega il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Segalerba.

In allegato articolo 56 comma 2.