Chiavari: belvedere ai piedi della collina delle Grazie, punto di partenza escursionisti - LevanteNews

La Fondazione Torriglia ha concesso in uso gratuito al Comune di Chiavari una piazzola di circa 400 metri quadrati situata ai piedi della collina delle Grazie, in fondo a Corso Buenos Aires. Sia ieri sia oggi l’area è stata bonificata dai rovi e rifiuti di ogni genere che vi erano stati abbandonati. Adeguatamente sistemata, non solo diventerà un belvedere sul mare, ma anche il punto di partenza per i sermpre più numerosi escursionisti che si recano fino alle Grazie, a Monte Telegrafo o a Montallegro.