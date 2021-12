Chiavari: al linguistico quattro aule nell'ex Tribunale - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Chiavari ha firmato una convenzione con la città metropolitana: dal prossimo anno scolastico, per tre anni, il liceo linguistico Da Vigo fruirà di quattro aule al secondo piano dell’ex Tribunale situato in piazza Mazzini. La città metropolitana sosterrà il costo per adattare le aule che, a scadenza del triennio, potranno essere utilizzate come centro civico e di aggregazione. Inoltre l’Aula Magna dove si svolgevano le udienze, verrà attrezzata per tenervi conferenze, mostre, iniziative culturali di vario genere. Al primo piano verrà allestito il museo con il contributo e la collaborazione della Soprintendenza. Il centro civico, con la farmacia dei Frati, Palazzo Rocca con il parco e il teatro all’aperto, e l’Auditorium di San Francesco, costituirà la dote della futura “Città dell’Arte”. (m.m.)