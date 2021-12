Calcio/ Giudice sportivo, mano pesante sulla Lavagnese - LevanteNews

Dopo le gare disputate ieri Mercoledì 22 Dicembre valide per la 18^ giornata del campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Luca Longhi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’ A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta di oggi 23 dicembre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

​Ammenda di euro 1000,00 alla società:

CASALE ASD per indebita presenza nell’area degli spogliatoi, durante l’intervallo, di persona non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, la quale rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo della Terna arbitrale reiterando la condotta per l’intera durata del secondo tempo dagli spalti. Al termine della gara, il medesimo, entrava indebitamente sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/12/2022 a:

Sergio Motta (Dirigente Borgosesia) per avere profferito espressione offensiva e irriguardosa all’indirizzo di un A.A., allontanato. Sanzione così determinata in considerazione della sosta per le festività natalizie. ( R A – R AA )

Squalifica per TRE gare a:

Federico Amendola (Lavagnese) per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario che già si trovava in terra con un calcio.

​Squalifica per UNA gara a:

Luca Marchisone (Bra) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

Nicolò Carrara (Borgosesia) per recidiva in ammonizione (5a).

Edoardo Picozzi (Borgosesia) per recidiva in ammonizione (5a).

Cristian Tos (Bra) per recidiva in ammonizione (5a).

Giorgio Gianola (Casale) per recidiva in ammonizione (5a).

Amedeo Silvestri (Casale) per recidiva in ammonizione (5a).

Federico Amendola (Lavagnese) per recidiva in ammonizione (5a).

Luca Donaggio (Ligorna) per recidiva in ammonizione (5a).

Andrea Arcidiacono (RG Ticino) per recidiva in ammonizione (5a).

Gabriele Carli (Saluzzo) per recidiva in ammonizione (5a).

Nicolò Poppa (Saluzzo) per recidiva in ammonizione (5a).

Simone Bregliano (Sanremese) per recidiva in ammonizione (5a).

Paolo Valagussa (Sanremese) per somma di ammonizioni.