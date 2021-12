Borghetto - Brugnato: ponte chiuso al traffico in caso di piena del Vara - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Provincia della Spezia

In attesa della realizzazione del nuovo ponte sul Vara, il cui iter è stato già attivato e per il quale si sono già concordate con le amministrazioni locali della zona le necessarie attività di coordinamento ed il programma di massima di gestione dell’opera, la Provincia della Spezia ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Si tratta di un atto necessario alla regolamentazione della circolazione lungo la Strada Provinciale n. 566 “Di Val di Vara”, in corrispondenza del ponte denominato Ponte Vara, ricadente per metà nel Comune di Borghetto Vara e per l’altra metà nel Comune di Brugnato.

Dato atto che dalle numerose indagini effettuate sulla pila del ponte Vara sono emersi problemi inerenti alla fondazione della stessa, legati all’azione erosiva localizzata delle acque del fiume, che tale fenomeno si è accentuato nel corso degli ultimi decenni a seguito delle modifiche geomorfologiche naturali dell’alveo del Vara e dell’incremento annuale di piene significative (in termini di portata e velocità della corrente), che l’efficacia degli interventi messi in campo per mitigare gli effetti di tale fenomeno necessita di un monitoraggio a seguito dei suddetti eventi di piena, il competente settore tecnico dell’Ente ha provveduto ad attivare una procedura di sicurezza ed i necessari provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio, in attesa dell’esecuzione del programmato intervento di rifacimento del ponte.

Per questo motivo, lungo la Strada Provinciale n. 566 “Di Val di Vara”, in corrispondenza del ponte Vara al confine tra il Comune di Borghetto Vara e il Comune di Brugnato, è stato installato un sistema semaforico temporaneo che garantirà la completa chiusura in caso di portate di piena del fiume Vara. Questa procedura avrà attivazione quando le condizioni nel tirante idrico avranno superiori ai 2,5 m sopra lo zero idrometrico. Il superamento di tale valore sarà realizzato quando i valori dei tiranti idrici rilevati presso le stazioni idrometriche di La Macchia e Nasceto saranno rispettivamente maggiori o uguali a -0.3 m e 3 m sopra lo zero idrometrico. La riapertura del ponte sarà condizionata all’esito del monitoraggio sulla pila del ponte successivo all’evento di piena.

Il nuovo ponte sulla Strada Provinciale SP566 tra Brugnato e Borghetto rientra nel programma per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti, con la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, in cui vi sono ipotesi di problemi strutturali o di sicurezza, presenti lungo la rete viaria della provincia della Spezia che è stata varato dall’Ente.

L’intervento, nell’arco di tre anni, riguarderà diciassette opere infrastrutturali, tra le principali della zona del primo entroterra spezzino, con quindici interventi di grande manutenzione straordinarie e due più complessi interventi di ricostruzione.

Per la Provincia della Spezia è stato previsto un contributo su tre anni, con tempi vincolati, per i seguenti importi: annualità 2021 per euro 2.606.880,22, annualità 2022 per euro 3.351.703,14 ed annualità 2023 per euro 2.606.880,22.

Nell’ultimo incontro tra i Sindaci e la Provincia era stata concordata la possibilità tecnica di attuare una soluzione costruttiva che limiti in maniera radicale gli inevitabili vincoli che sopravvengono per simili grandi opere.

Nella pratica la realizzazione del nuovo ponte avverrebbe prima della demolizione dell’attuale, con un’edificazione dell’infrastruttura per circa il 90% dell’opera. Solo la fase finale dei lavori, per una durata di pochi mesi, porterebbe ad una minima interruzione della circolazione, il tutto valutando anche la tempistica migliore in cui attuarla. Nel contempo verranno anche studiate altre forme di supporto per facilitare la viabilità dei residenti.