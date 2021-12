Bonassola: cimitero, 100 mila euro per la riqualificazione - LevanteNews

“Abbiamo finalmente chiuso il contratto con Enel Sole per la sostituzione di 20 punti luce ubicati sul territorio e da tempo non funzionanti, faremo in modo che in futuro gli interventi siano più veloci e puntuali. Abbiamo inoltre chiuso impegno di spesa, circa 100mila euro, per iniziare la riqualificazione del cimitero principale, che versa in condizioni molto precarie. I lavori inizieranno al più presto”. Ne dà notizia l’amministrazione comunale di Bonassola.

Inoltre, in merito alla partecipazione al Pnrr, Palazzo civico segnala “che abbiamo ottenuto l’assegnazione di cifra vicinissima al milione di euro, finanziamento sarà utilizzato per la messa in sicurezza del nostro territorio”.