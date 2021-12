Bogliasco: consiglio comunale dei ragazzi, gli eletti - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Lo scorso 17 dicembre si sono tenute le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. I nostri complimenti a tutti i candidati e agli eletti che parteciperanno al prossimo consiglio comunale a Bogliasco a gennaio 2022 ed eleggeranno il loro sindaco.

GLI ELETTI

Per la primaria Sirotti:

Matteo Viscafè

Benedetta Amigo

Michele Crosa

Jacopo Solari

Per la secondaria Foscolo:

Teresa Roatta

Gabriele Secci

Mirco Negru

Chiara Roccalberti

Edoardo Colangelo

Cloe Negri

Quest’oggi, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, tre classi si trovavano in didattica a distanza a causa di un positivo per classe: due alla primaria e una alla secondaria. I positivi al covid-19 in quarantena a Bogliasco sono 37.