Sori: 26 persone positive al Covid - LevanteNews

Nel territorio del Comune di Sori attualmente vi è la presenza di 26 persone positive al Covid19 in isolamento domiciliare e di 16 persone in Quarantena per aver avuto contatto con un positivo o per rientro dall’estero.

“Si ricorda a tutti i cittadini l’importanza dell’uso della mascherina (vedi anche Ordinanza Sindacale n. 37 del 14/12/2021), soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso, e del rispetto delle norme di distanziamento ed igiene – spiega l’amministrazione comunale – A tutte le famiglie con bambini e ragazzi in età scolare si chiede di ribadire loro il rispetto delle norme di comportamento, da seguire con attenzione e senso di responsabilità, raccomandandone l’osservanza come atto necessario di prevenzione per il bene proprio ed altrui”.