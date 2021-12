Sestri: gli studenti a sostegno del Banco alimentare - LevanteNews

Dalla Scuola Primaria, dell’Infanzia, Secondaria di I° Grado Viale Dante, 64 Sestri Levante

Evento inaugurale anno scolastico 2021-22 dell’insegnamento di Educazione civica “#aggiungiunPOSTatavola

Gli studenti del nostro Istituto parteciperanno ad una attività prenatalizia che li coinvolgerà nel sostenere una realtà presente e fondamentale sul nostro territorio: il Banco Alimentare e i suoi volontari.

I ragazzi stanno realizzando personalmente un elaborato grafico su foglio che tenga conto di veicolare messaggi legati al concetto di solidarietà, civismo attivo, lotta allo spreco alimentare, contrasto alla povertà e diffusione di un agire “gentile”, svincolato dalla più comune idea di galateo.

Il loro elaborato sarà poi plastificato (con plastica riciclata). Le indicazioni fornite ai ragazzi sono state:

1) elaborare un disegno su foglio A3, al fine di realizzare una tovaglietta per colazione, plastificata (idea messa a punto pensando alla esigenza di facile igienizzazione per prevenzione contagio pandemico), che contenga messaggi iconografici e scritti e concetti civici di altruismo, sostegno, vicinanza sociale ( Art.2 Costituzione), veicolati dai docenti e discussi in classe. Le discipline coinvolte sono state, in particolare: Lettere, Musica, Arte, Religione e Tecnologia.

2) immaginare un messaggio, un “POST”, da inviare idealmente ai ragazzi adolescenti del 2031, che racchiuda ciò che sono le speranze per il nostro Pianeta, riferibili a quattro dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030, i n.1-2-10-12. Questo messaggio, ispirato anche dal concetto di gentilezza, sarà scritto dai ragazzi sul retro del foglio A3.

Le tovagliette realizzate saranno igienizzate e raccolte su un grande tavolo, sistemato nello spazio all’aperto antistante alla scuola o nella palestra ( in caso di pioggia), come a voler “apparecchiare e allestire un invito a pranzo” da condividere idealmente con gli ospiti più fragili della nostra società.

Con il versamento simbolico di 1 euro per ciascuno, il giorno dell’evento, il 23 dicembre 2021, ciascuna classe, a turno, scenderà nell’atrio e ai ragazzi verrà consegnata una tovaglietta scelta casualmente, tra le tante realizzate, da portare a casa in un sacchetto fornito dalla scuola, secondo le norme anti-contagio previste dal Protocollo di Istituto.

Sostanzialmente, l’obiettivo sarà quello di aver provato ad entusiasmare gli studenti, attraverso la condivisione di un dono scaturito dedicando un po’ del proprio tempo a pensare, a riflettere e ad elaborare un disegno meditato e fatto con le loro mani, utilizzando tecniche artistiche svariate. Una piccola azione di “volontariato” che è un passo fondamentale in direzione di un impegno maggiore del futuro della Vita. In ogni classe i docenti hanno condiviso con i propri studenti delle diapositive preparate ad hoc, potendo dibattere assieme sul significato di parole importanti legate al tema del civismo attivo e della solidarietà e della gentilezza sociale. I ragazzi sono stati sensibilizzati a capire l’importanza che il Terzo Settore ricopre nella nostra società.

Il ricavato sarà destinato al Banco Alimentare Ligure e finalizzato all’acquisto di un numero di pasti per famiglie indigenti. Saranno presenti rappresentanti del territorio sestrese che sostengono quotidianamente le famiglie che hanno più bisogno.

L’incontro con i giovani volontari dell’Associazione e con la presidente del Banco Alimentare Regione Liguria, per la consegna dell’offerta, avverrà nel cortile della Scuola il 23 dicembre 2021: durante questo incontro i ragazzi porranno alcune domande preparate in classe, assieme ai propri docenti. Queste interviste in presenza, limitate ad una rappresentativa degli alunni della scuola, in numero di 1 studenti per classe (motivo protocollo anticontagio) , sarà seguita in streaming tramite ùcollegamento ZoomUS in tutte le aule. Gli alunni assenti potranno assistere alle interviste attraverso un link generato i giorni seguenti e pubblicato in Bacheca in modo tale da sentirsi parte fino in fondo dell’iniziativa.

In Continuità, alcuni bambini rappresentanti delle classi 5^ Primaria, parteciperanno all’evento elaborando biglietti con riflessioni personali sulla solidarietà, sulla gentilezza e sulle loro aspettative del prossimo percorso scolastico. Gli studenti della scuola media regaleranno loro un ricordo dell’evento e un gadget realizzato in legno, con materiale naturale e biodegradabile.

Al termine del percorso educativo, ai ragazzi saranno somministrati due questionari di autovalutazione in cui essi potranno riflettere e fermare i loro pensieri circa l’esperienza valoriale vissuta.

L’evento è aperto a tutti i docenti e a tutti gli operatori della Scuola, in maniera volontaria.

Si ringraziano le famiglie per l’eventuale supporto.

Docenti Chiara Costa, Stefania Verduci, Manuela Devoto, Marilena Moggia