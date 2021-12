Serie A/ Samp nel segno di Gabbiadini: Roma fermata sull'1-1 in casa - LevanteNews

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All Mourinho.

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa.

Venti punti al termine del girone di andata: la Sampdoria ferma la Roma all’Olimpico sul punteggio di 1-1 grazie alla rete di Gabbiadini. D’Aversa, rispetto all’ultima partita pareggiata in casa, si affida a Falcone (esordio per lui), per un problemino ad Audero e in mezzo torna Askildsen al posto di Verre. Out pure Thorsby per un virus gastrointestinale e dentro Silva. In attacco confermata la coppia Gabbiadini-Caputo.

Inizia la partita e la prima azione è della Roma al 3’ con Abraham che calcia a lato e poi con Vina che non inquadra la porta. Dopo una fase di pausa della partita al 25’ Ibanez calcia trovando sulla linea Yoshida pronto a dire no. La prima azione da parte della Sampdoria è al 35’ con Gabbiadini che calcia centralmente ma la Roma non ci sta e al 36’ spreca il vantaggio con Abraham che manda alto di testa. Altra tegola per D’Aversa che perde per infortunio Ekdal: al suo posto entra Ferrari con Bereszkynski spostato sulla destra di centrocampo e Candreva a sinistra. Nel finale Mkitarian calcia con Falcone attento.

Nella ripresa è subito la Sampdoria a rendersi pericolosa ma Candreva colpisce il palo. La Roma quando attacca è pericolosa e al 62’ Falcone si deve immolare per chiudere la porta prima a Zaniolo e poi a Felix Afena (subentrato ad Abraham). Mourinho le prova tutte togliendo Veretout e Vina e inserendo altre due punte, El Shaarawy e Shomurodov. Proprio la punta ubzeca al 72’ dopo due rimpalli infila Falcone. Nella Sampdoria dentro Ciervo e Quagliarella fuori Caputo e Bereszynski e al 79’ c’è il pareggio: dagli sviluppi dell’angolo spizzicata di Colley e palla a Quagliarella. Il capitano di piede trova libero Gabbiadini che da pochi passi buca Rui Patricio. Nel finale è pressing Roma che però non trova il gol vittoria e la Samp può esultare per il punto portato a casa. Alla ripresa di campionato la gara casalinga contro il Cagliari alle 12.30