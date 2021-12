'Santa': I nastrini covid 2000 agli agenti della polizia urbana - LevanteNews

Dal Comune di SML (Santa Margherita Ligure)

Consegnati oggi, da parte del Comandante della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure Luigi Penna, alla presenza del Sindaco Paolo Donadoni e dell’Assessore Beatrice Tassara, a tutti gli agenti del corpo della Polizia Locale cittadina che erano in servizio nel 2020, i “Nastrini Covid 2020”.

Si tratta di un’onorificenza riservata al personale che ha prestato servizio sul territorio regionale, organizzando e attuando servizi mirati a garantire il rispetto delle norme emanate in relazione all’emergenza sanitaria – in particolare ai divieti di spostamento e di assembramento per la popolazione – o che ha comunque partecipato attivamente alla gestione dell’emergenza, esponendosi, quindi, al rischio di contagio.

Tra gli agenti in servizio nel 2020 anche il compianto Francesco Conte, scomparso improvvisamente e prematuramente la scorsa estate, ricordato nell’occasione dai colleghi con cui ha condiviso il servizio e che ha meritato il riconoscimento del nastrino, che verrà consegnato alla famiglia.

Nel corso della cerimonia di consegna dei nastrini agli agenti della Polizia Locale, il Comandante Luigi Penna ha così dichiarato: «Conferisco questa onorificenza, in segno di riconoscenza della popolazione ligure, ai singoli componenti della Polizia Locale, che hanno operato, con ampio e generoso impegno, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, prestando un servizio in favore della comunità, che si è rivelato costante, attivo e importante, come già avevo voluto evidenziare, elogiando personalmente ciascun agente, nel mese di maggio di quest’anno. È occasione di orgoglio per me essere responsabile del Corpo di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure e ringrazio, per quanto è stato possibile svolgere insieme, la dottoressa Adami Laura, Vicecomandante del Corpo, e il Sindaco Paolo Donadoni, per la fiducia accordata nella gestione dei servizi dovuti all’emergenza sanitaria, che, ricordo, non è ancora terminata».

I nastrini sono differenziati in base alle giornate di servizio prestate sul territorio nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020: oro per chi ha prestato servizio per almeno 200 giorni, argento per chi ha prestato servizio almeno 150 giorni e bronzo per chi ha prestato servizio almeno 100 giorni.