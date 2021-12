Santa: dipendenti comunali in pensione, consegnati gli attestati di benemerenza - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

Cerimonia questa mattina, nell’aula consiliare del municipio di Santa Margherita Ligure, della consegna dei diplomi ai dipendenti comunali che nel 2021 sono andati in pensione.

A salutare gli ormai ex colleghi, il Sindaco Paolo Donadoni che, esprimendo riconoscenza per l’operato dei dipendenti, ha dato lettura dell’attestato di benemerenza consegnato a ciascuno di loro, in cui è scritto: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono il proprio apprezzamento per il lodevole servizio prestato e l’impegno profuso nel corso della sua attività lavorativa presso questo Comune».

Gli undici dipendenti che nel 2021 hanno tagliato il traguardo della pensione sono Elisabetta Castruccio, Giovanni Garibotto, Francesco Maddaloni, Giovanni Manzone, Alberto Marenco, Gelindo Marolato, Vito Palomba, Fabio Pusiol, Davide Pintus, Patrizia Rainato e Lorenza Badaracco.

Per quanto riguarda il Comune di Santa Margherita Ligure, sono 11 i lavoratori andati in pensione nel 2021; nello stesso anno sono stati assunti 17 lavoratori, più 3 che erano già in organico e sono stati stabilizzati.

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha saputo rinnovare il suo organico ringiovanendolo e sostituendo tutti i lavoratori a riposo: a fine 2021 può contare su 135 dipendenti con un’età media di 50 anni (nel 2020 l’età media era di 52 anni).