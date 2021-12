Ruta: a maggio riapre un "mercatino" di alimentari - LevanteNews

A Ruta, la prossima primavera, tornerà un “mercatino” di alimentari e prodotti per l’igiene. La voce è corsa veloce con grande soddisfazione di chi abita nella frazione e nella vicina San Rocco. Nelle due località i negozi di commestibili hanno chiuso, a parte un panificio ed una gettonatissima macelleria. Per fare la spesa e comprare il giornale occorre trasferirsi a Recco, Camogli, Rapallo a San Lorenzo della Costa. La prospettiva di poter tornare a fare la spesa sotto casa, specie per gli anziani, è accolta con soddisfazione. Unico neo per gli esercizi esistenti, la mancanza di posteggi.