Riomaggiore: gatto prigioniero in un tubo, salvato dai Vigili del fuoco - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa mattina nel comune di Riomaggiore per soccorrere un gatto incastrato in un canale di scolo.

A dare l’allarme è stato il padrone dell’animale che lo sentiva miagolare dall’interno di un tombino. Grazie ad una telecamera provvista di sonda da ispezione i Vigili del Fuoco hanno localizzato il gatto a circa due metri di profondità e sono riusciti a trarlo in salvo riconsegnandolo illeso al suo padrone.