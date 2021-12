Recco: La Pro porta a casa la Supercoppa, i complimenti del sindaco - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Eccellere a livello europeo è sempre motivo di orgoglio per noi recchesi, che non possiamo esimerci di esprimere la nostra gratitudine alla Pro Recco per aver agguantato la Supercoppa LEN 2021 di pallanuoto maschile, dopo la vittoria della Coppa Italia”. Queste le parole del sindaco di Recco Carlo Gandolfo che ha voluto formulare i propri complimenti “ai nostri atleti che con l’impegno, la perseveranza e il talento offrono un esempio a tutti i nostri giovani. Lo sport rappresenta uno stile di vita salutare e costituisce l’opportunità per crescere in maniera sana, coltivare le proprie passioni e favorire i rapporti e le relazioni sociali” ha concluso il primo cittadino. E’ la settima volta che gli atleti della Pro Recco, dopo aver sconfitto nettamente 15-4 gli ungheresi dello Szolnok, riportano in Italia la Supercoppa Europea.