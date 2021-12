RASSEGNA STAMPA. Il covid dilaga nel Tigullio, cenoni di Capodanno a rischio - LevanteNews

Oggi, mercoledì 22 dicembre, auguri a Flaviano. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Chi fa la festa non la gode”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i decessi sono stati due; 98 i nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 33”; “L’assalto alle farmacie per i tamponi natalizi”; “I ristoranti in ansia, cenoni di San Silvestro a rischio”; “Recco conferma il bicapodanno”. Verso Natale: “Sabato asporto per bisognosi al Rupinaro”; “Messe di mezzanotte a San Fruttuoso (mare permettendo ndr) e a Montallegro” (ma in genere in ogni parrocchia o Comune ndr); “Concorso presepi Font5anabuona, in ptrsdenza”; “A Santo Stefano del Ponte, Gesù nasce in parrocchia”; “Recco, Natività da tutto il mondo in sala polivalente”; “Laura ritira le lettere inviate a Babbo Natale”; “Concorso mini presepi a Chiavari, oggi ultimo giorno per la consegna”.

Sestri Levante: sito internet e sportello telematico, una rivoluzione digitale. Chiavari: addio al libraio Renato Siri. Chiavari, manifesto della Lega “Polemiche squallide”. Chiavari: fa scorta di cocaina, arrestato. Chiavari: Palazzo Ferden e consulenze Giardini, battaglia in Consiglio comunale. Chiavari: asino in Consiglio comunale pubblicato sul posto di Avanti Chiavari (Commento. La dimostrazione dei livello in cui è scesa la politica in città). Chiavari: gli eco-cartelli realizzati dai bambini. Chiavari: i fatti di un secolo fa fra immagini e racconti. Chiavari: nuova piazza dell’Orto, slitta la riqualificazione. Leivi: frana di via Gazzo, a gennaio partono i lavori, dureranno 5 mesi.

Rapallo: progetti per chi fruisce del reddito di cittadinanza. Rapallo: la parrocchia di San Michele offre ai giovani spazi dove poter studiare. Rapallo,e Santa, sosta gratis con Telepass. Rapallo: Marco Delpero è il comandante della polizia urbana.

Borzonasca: muore a 7 mesi nel suo lettino, disposto l’esame autoptico. Santo Stefano d’Aveto: posteggio sempre sotto sequestro.