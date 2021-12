Rapallo: il grazie dei 5 Stelle alla Consulta del Volontariato - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Rapallo e Zoagli

Abbiamo aderito con piacere all’invito della Dott.ssa Ileana Corea, Presidente della “Consulta del Volontariato” di Rapallo, rivolto alle persone di “buona volontà” affinché donino panettoni e dolcetti per rendere più piacevole il Natale alle persone che, anche a causa della pandemia, si trovano ad affrontare momenti di difficoltà.

Il nostro è certamente un gesto simbolico che compiamo volentieri nella speranza che possa fare percepire il calore e la vicinanza che proviamo per tutte le persone in difficoltà.

La Consigliera Isabella De Benedetti dichiara a nome del Movimento Cinque Stelle di Rapallo: “Colgo l’occasione per ringraziare di cuore la Presidente Ileana Corea per il constante impegno, la dedizione e la capacità che ha dimostrato nell’organizzazione e nella gestione dell’emergenza alimentare soprattutto durante il periodo più duro della pandemia, nonché per ringraziare tutti i volontari che tanto si prodigano ogni giorno per portare avanti questo progetto. La nostra collaborazione con la Consulta continua. Il Movimento ha fra le sue priorità il benessere di tutti i Cittadini, con particolare attenzione a quelli più “fragili”.