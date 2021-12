Rapallo: gli auguri del sindaco ai dipendenti comunali - LevanteNews

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

So di essere un Sindaco esigente che aspira a obiettivi ambiziosi per il bene e il futuro di Rapallo, molti dei quali, senza una squadra di dipendenti preparati e volenterosi, sarebbero impossibili da raggiungere. Negli anni, per quanto possibile, ho cercato di creare un rapporto diretto con ciascuno di loro perché ritengo che siano i principali motori della macchina amministrativa. Tengo molto alla giornata dedicata allo scambio di auguri natalizi in comune, un’occasione per fare il punto della situazione sulle cose fatte e quelle ancora da fare. Non potendo svolgersi la tradizionale cerimonia nel salone consiliare, questa mattina ho visitato gli uffici personalmente ringraziando di cuore tutti i dipendenti per il loro impegno.