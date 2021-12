Disposizioni collegate alla legge di stabilità, sì a maggioranza - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta sulle disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2022

Con 19 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari è stato approvato il Disegno di legge 99 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022

Viabilità e mobilità ciclista: La Giunta approva un Elenco triennale degli interventi sulla base delle richieste pervenute dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova e approva ogni anno un Programma annuale degli interventi finanziabili.

Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana: la Giunta regionale concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, di 3 milioni di euro in tre anni a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero competente

Acquedotto del Roja: la Regione partecipa, in qualità di soggetto attuatore, con 5 milioni e 800 mila euro per garantire la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo Strategico Regionale, per realizzazione il lotto “Imperia: da Borgo Prino a Parco Urbano” e il lotto “Da Galleria Galeazza a Diano Marina, Via Torino” e“Diano Marina – San Bartolomeo” e “Andora.”

Rigenerazione urbana: La Giunta approva un Elenco triennale degli interventi ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano Annuale degli interventi finzìanziabili.

ARTE Imperia: viene concessa un’anticipazione di liquidità non onerosa di 600 mila euro a favore dell’ARTE di Imperia finalizzato all’acquisto di otto alloggi a libero mercato nel Comune di Vallecrosia da destinare all’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

Incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio: a partire dal 2022 i Comuni dovranno versare alla Regione cinque euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato, eccedente la percentuale del 35% per cento, rispetto al totale del rifiuto prodotto annualmente. Le risorse ricavate saranno destinate al finanziamento dei programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata.

Dotazione organica della Giunta regionale: la dotazione organica è ulteriormente incrementata per 1 milione e 718 mila euro dal primo gennaio 2022 nell’ambito del potenziamento dei Centri per l’Impiego, iniziato nel 2021.

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova: viene concesso un contributo di 50 mila euro.

Proroga dell’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie: gli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per i quali siano state presentate istanze di rinnovo tra 31 gennaio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza, sono prorogati non oltre due anni dalla data di scadenza dell’accreditamento stesso.

Nuove funzioni del Gaslini: le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende socio sanitarie sono assunte dall’IRCCS Istituto Giannina Gaslini dal 1° luglio 2022 e il personale adibito all’esercizio di queste funzioni, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, è trasferito al Gaslini. Sulla base del numero dei dipendenti oggetto del trasferimento sono incrementati i fondi delle pertinenti aree contrattuali presso il Gaslini, con corrispondente e analoga riduzione presso le Aziende di provenienza. Le porzioni del patrimonio immobiliare e i beni strumentali destinati a queste restano in proprietà alle Aziende Socio Sanitarie Liguri e sono assegnate in comodato d’uso gratuito al Gaslini

Interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ALiSa nel 2022 e 2023, utilizzerà una quota del Fondo sanitario regionale per costituire il Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Sanità, da utilizzare quale anticipazione in termini di cassa, non onerosa, rispetto ai contributi provenienti dal Ministero della Salute.

Acquisto di parte dell’ex ospedale psichiatrico di Genova-Quarto : è previsto un contributo per l’esercizio 2022 di 4 milioni e 918 mila euro a favore della ASL 3, per acquisire la proprietà della porzione necessaria del complesso per rafforzare l’offerta di assistenza sanitaria finalizzata al contenimento della pandemia e alla lotta contro il COVID-19 dando attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Riqualificazione dell’edificio Hennebique di Genova: Filse parteciperà con 20 milioni di euro per il 2022 ad un fondo di investimento immobiliare, insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato, per la riqualificazione dell’edificio Hennebique.

Proroga al 31 dicembre 2022 del cronoprogramma degli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private in materia di autorizzazione e accreditamento.

Approvato un emendamento della giunta che riserva ad ARTE Savona un milione e 500 mila euro per la copertura degli oneri finanziari che derivano dalle attuali operazioni immobiliari straordinarie.

Approvati due emendamenti illustrati da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) che prevedono rispettivamente che, per agevolare l’accesso dei piccoli Comuni al Pnrr, 2 milioni siano destinati nel 2022 al finanziamento rotativo della progettazione comunale e altri 2 milioni ad anticipazioni di liquidità non onerose nel 2022 da restituire entro fine anno ai Comuni beneficiari del Pnrr, che abbiano meno di 30 mila abitanti.

Approvato un emendamento presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) che pone fra le priorità dell’azione amministrativa i progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’occupazione giovanile, per favorire la diffusione dello sport, la sostenibilità ambientale e le politiche della famiglia.

Approvato due emendamenti presentati da Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini): il primo prevede che i proventi dell’eventuale cessione a titolo oneroso degli animali prelevati in interventi di controllo faunistico da parte della Regione ad altri soggetti sia destinata alle iniziative di gestione e tutela della fauna; il secondo rivede l’utilizzo di radio e apparati ricetrasmittenti durante le battute di caccia per garantire maggiore sicurezza.

Approvato un emendamento di Davide Natale (Pd-Articolo Uno) con cui vengono predisposti voucher per i corsi di formazione dedicati al rilascio di patenti di guida superiori per favorire l’aumento del personale qualificato e l’occupazione di coloro che conseguono le certificazioni di idoneità.

Approvato l’emendamento presentato da Fabio Tosi (Mov5Stelle) che prevede entro due anni la clausola valutativa sulla riorganizzazione delle funzioni sanitarie in ambito pediatrico e neonatologico delle asl, che dal luglio prossimo sono assunte dall’istituto Gaslini.

Approvato l’emendamento presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) che destina 50 mila euro per sostenere gli enti del Terzo settore che gestiscono progetti per l‘accoglienza e l’accompagnamento in mare dei disabili

Approvato un emendamento presentato da Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini) di natura tecnica che sospende l’applicazione della legge relativa all’ordinamento della professione di Guida Alpina, dopo i rilievi del governo, per riformulare la legge evitando l’impugnativa della legge.

Approvato un emendamento presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) che prevede un contributo di 30 mila euro a favore dei “Consorzi di difesa” per promuovere una polizza volontaria per gli allevatori liguri per coprire i costi di smaltimento delle carcasse degli animali morti.

Approvato un emendamento presentato da Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) che prevede un contributo straordinario di 50 mila euro per la Fondazione dell’Orchestra sinfonica di Sanremo.

Approvati due emendamenti presentati da Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini) di adeguamento delle sanzioni relative alle infrazioni alla disciplina della circolazione fuori strade dei mezzi motorizzati.

Approvati tre emendamenti di natura tecnica presentati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale relativi al funzionamento degli uffici assembleari e del CoReCom.

Sono stati respinti gli altri emendamenti illustrati in aula dai gruppi di minoranza.

Assistenza a donne in gravidanza positive al covid

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 495, presentato da Fabio Tosi (Mov5Stelle) e sottoscritto dal collega del gruppo, che impegna la giunta ad istituire linee guida presso le asl per creare percorsi dedicati per l’assistenza domiciliare per le donne in gravidanza positive al covid.

Guardia medica pediatrica

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 495, presentato da Fabio Tosi (Mov5Stelle) e sottoscritto dal collega del gruppo, che impegna la giunta a valutare l’inserimento del servizio di guardia medica pediatrica.

Riordino della normativa in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 513, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi per valutare il riordino, in concorso con la Commissione regionale Salute e Sicurezza sociale, della normativa regionale in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria e alle associazioni di volontariato donatori di sangue.

“Museo diffuso”

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 515, presentato da Alessio Piana (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a promuovere la formula del “museo diffuso” anche in Liguria e, conseguentemente, a modificare la legge regionale 33 del 2006 “Testo unico in materia di cultura” prevedendone il riconoscimento.

Candidature alle liste Unesco dei Beni liguri

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 516, presentato da Alessio Piana (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a promuovere la costituzione di inventari del patrimonio immateriale ligure e candidature di nuovi siti, favorendone l’iscrizione nelle liste predisposte dall’UNESCO e svolgendo una funzione di accompagnamento agli Enti locali verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte. Il documento, inoltre, impegna la giunta a modificare la legge regionale 33 del 2006 “Testo Unico in materia di cultura” in tal senso prevedendo tale ruolo per la Regione Liguria.

Riconversione del Parco Roja

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 544, presentato da Mabel Riolfo (Lega Liguria Salvini) e da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), che impegna la giunta ad utilizzare eventuali risorse di fondi FSC non ancora impegnate per la riqualificazione delle aree del Parco Roja ancora dismesse, promuovendo l’insediamento di attività produttive e commerciali e a sostenere, attraverso residue risorse della programmazione FESR 2014-202, interventi di sostegno alle attività produttive dell’area e di quelle limitrofe.

Linea Ferroviaria Val Roja

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 524, presentato da Enrico Ioculano (Pd-Articolo uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi presso Trenitalia per ottenere l’aumento delle coppie di treni sulla linea ferroviaria della val Roja almeno fino al completamento del tunnel di Tenda, a ristoro delle lungaggini nella sua realizzazione

Screening sule malattie sessualmente trasmissibili

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 524, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta

a promuovere e sostenere attivamente con contributi le attività e l’apertura di nuovi check point sul territorio per l’informazione e la prevenzione e le attività di screening per l’HIV e per le malattie sessualmente trasmissibili

Punti di informazione turistica

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 534, presentato da Alessio Piana (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a modificare la legge regionale 28 del 2006 “Organizzazione turistica regionale”, per inserire i punti di informazione turistica anche in Liguria presso i pubblici esercizi commerciali e a disciplinare gli aspetti che riguardano la loro organizzazione

Investimenti per impianti sportivi

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 535, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a finalizzare fra il 2022 e il 2024 sei milioni per investimenti per impianti sportivi.

Promozione delle Officine municipali

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 545, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a promuovere le “Officine Municipali” far le iniziative regionali. Nel documento si ricorda che le Officine municipali, cioè spazi attrezzati per svolgere il lavoro da remoto con postazioni e servizi di connessione, rappresentano una forma di sperimentazione di nuove modalità organizzative del lavoro.

Miglioramento delle attività di screening

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 547, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a predisporre un percorso che consenta l’adozione di un Piano Straordinario per il miglioramento dell’efficienza delle attività di screening.