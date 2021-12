Covid: comunicazione sbagliata e contraddizioni - LevanteNews

Covid, gli errori della politica si sommano a quelli mediatici. Ricordate quando dal pulpito televisivo si diceva che le mascherine non erano necessarie? Forse per nascondere il fatto che, nonostante l’annuncio di una pandemia, non se ne era fatta scorta? E ricordate quando i Soloni annunciavano che una vaccinazione era per tutta la vita? Perché non dire subito che essendo il virus mutabile, come quello dell’influenza, per difendersi (e non per essere immuni) occorrerà vaccinarsi tutti gli anni? E i bambini prima immuni e ora untori? Il tutto giustificato con il fatto che accade in tutto il mondo. Come dire mal comune mezzo gaudio.

Agli errori di comunicazione (cui ha fatto cenno anche Mattarella riferendosi all’ampio spazio che ha alimentato i movimenti no green pass) si aggiungono le contraddizioni. Nelle ultime ore in redazione sono arrivate mail redatte con lo stampino che lamentano la festa degli auguri svoltasi in Prefettura. Ci sono anche le partite allo stadio con gente ammassata che tifa e urla senza mascherina; ci sono inaugurazioni e riunioni-passerella che potrebbero essere svolte da remoto; ci sono i quotidiani nei bar che, pur non potendo essere igienizzati, vengono sfogliati da più persone. Si potrebbe continuare.

Il fatto preoccupante è che tutto ciò influenza negativamente le attività commerciali. Non perché i soldi valgono più della salute, bensì perché la salvaguardia del lavoro non esclude quella della salute. Si può andare al ristorante o al cinema tutelando posti di lavoro e salute. Così come, peraltro, la gente andrà alla Messa di mezzanotte senza esporsi – a quanto pare – al rischio contagio. L’importante è che ognuno si auto tuteli, preservando anche il prossimo.

Domani conosceremo le nuove norme. (m.m.)