Chiavari: "Quando il bullismo viene chiamato ironia" - LevanteNews

Dal Mu5s Chiavari

Abbiamo atteso solo un giorno sperando in quello che di buono c’è nelle persone, e la smentita (o conferma?) è arrivata con la solita velocità: il Presidente del nostro Consiglio cittadino – a nome di tutto Avanti Chiavari? della maggioranza? – non solo non rimuove il post incriminato ma non ne prende nemmeno le distanze. Sì, è vero, siamo in democrazia e la libera opinione è sacra, ed è sacrosanto esprimerla. Sì, vero. Ma c’è la democrazia e c’è la mancanza di rispetto: nei confronti delle persone, anche avversari politici, e soprattutto delle istituzioni che si rappresentano. Che poi una cosa è conseguenza dell’altra.

E’ bastato lasciar passare un solo giorno per avere la conferma che il rispetto evidentemente non è cosa che si elargisce gratuitamente a tutti: o si fa parte di un gruppo specifico o il rispetto non è dato. Al limite si può concedere, ma con beneficio del dubbio, a chi non mostra opposizione. Altrimenti diventa derisione, scherno, cattiveria. Se si fosse a scuola si penserebbe al bullismo, ma siamo in un’Istituzione pubblica e allora si chiama libertà di opinione. O ironia. Vorremmo che chi rappresenta le Istituzioni, visto che rappresenta tutti e non solo la parte di chi ha espresso voto favorevole, dimostrasse la “disciplina e l’onore” dovuti al ruolo. Oltre ad assumersi anche le responsabilità “scomode”, certo. Ma questa è ancora un’altra storia.