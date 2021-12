Camogli: via Molfino, via ai lavori di messa in sicurezza - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Affidati i lavori anche per il terzo degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio u.s. per un valore di € 169.000,00 (finanziamenti relativi a tre interventi destinati al consolidamento e alla messa in sicurezza di zone individuate nel territorio comunale con progetti presentati a luglio 2020).

Si tratta di un intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della porzione di via Molfino, in prossimità dell’area della passerella pedonale: pulizia vegetazionale, disgaggio e applicazione di reti metalliche armate e, ove necessario, di barriere paramassi di altezza adeguata. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta Ilset di Genova.