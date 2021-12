Calcio/ Serie D: un nuovo difensore alla Lavagnese - LevanteNews

La Usd Lavagnese 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale Luca Gatelli, quest’anno alla Sanremese.

Nato il 14 aprile 1999 a Milano, cresciuto nelle giovanili del Renate, Gatelli ha al suo attivo già tre stagioni e 74 presenze in serie D: prima di passare all’Arconatese per due anni ha militato nell’Inveruno ed ha fatto parte della squadra guidata che vinse i play off nel maggio del 2019 battendo prima la Sanremese e poi il Ligorna.

Difensore centrale dotato di buona tecnica e visione di gioco, è molto portato nella costruzione dal basso: predilige uscire testa alta e palla al piede dalle situazioni difficili e quando può si fa notare in appoggio al centrocampo. A Luca l’in bocca al lupo da parte di tutta la Società per un prosieguo di stagione avvincente a partire da oggi quando sarà disponibile per la gara contro l’Asti