Calcio/ Serie D, mercoledì amaro: solo il Sestri fa punti - LevanteNews

Il 2021 si chiude con un punto in tre gare per le squadre di serie D della provincia di Genova: l’unica squadra a pareggiare è stato il Sestri Levante che, grazie a Grosso, fa 1-1 in casa della Caronnese.

Va male alla Lavagnese che perde in casa al Riboli contro l’Asti 0-1 e per il Ligorna del neo allenatore Roselli che cade in Val d’ Aosta contro il Ponte Donnaz 2-0.

Con questa classifica il Sestri sale a 20, mentre il Ligorna resta a 18 e Lavagnese a 16 punti. Con la ripresa del campionato il 9 gennaio si chiuderà il girone di andata.