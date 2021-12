Amt: bus attivi per Natale e Capodanno - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Quest’anno il servizio provinciale di AMT si arricchisce di un’importante novità; per la prima volta ci si potrà spostare con il trasporto pubblico sia al mattino che al pomeriggio nelle giornate di Natale e Capodanno.

I bus saranno in servizio, con un orario festivo speciale programmato per le due giornate, nelle fasce orarie comprese tra le 8.45 e le 12.00 e le 15.30 e le 18.30.

“Con questa iniziativa vogliamo confermare la nostra volontà di garantire sempre il servizio di trasporto pubblico al territorio metropolitano – dichiara Marco Beltrami, presidente AMT – L’estensione del servizio al giorno di Natale e Capodanno, segue quanto già fatto per il 1° maggio scorso. È il risultato del dialogo continuo con il territorio e della disponibilità della struttura aziendale e del personale”.

“Questa novità, che sono felice di condividere con l’azienda, è frutto del continuo lavoro che stiamo portando avanti per valorizzare sempre di più il trasporto pubblico di tutta l’area metropolitana – dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana – Per la prima volta si potranno utilizzare i mezzi pubblici anche durante due giornate di festa molto sentite; crediamo che sia importante ricercare sempre cose nuove per proporre una mobilità sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e delle nostre comunità territoriali”.

Gli orari speciali per Natale e Capodanno sono disponibili sul sito www.amt.genova.it nella sezione Servizio di Trasporto Provinciale.

Per quanto riguarda tutti gli altri giorni compresi nel periodo delle festività, da venerdì 24 dicembre fino a sabato 8 gennaio, nei giorni feriali sarà in vigore l’orario non scolastico. Per tutto il periodo delle feste natalizie la programmazione della linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino resterà invariata. Per consultare gli orari: www.amt.genova.it, sezione Servizio di Trasporto Provinciale. Le biglietterie provinciali osserveranno il consueto orario; resteranno chiuse solo nelle giornate festive.