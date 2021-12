Sestri: torna la danza con il Festival dei 2 Mari - LevanteNews

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi

Il Festival dei 2 Mari torna a Sestri Levante con un’edizione speciale: la First Winter Edition.

L’ultima settimana dell’anno, la grande Danza tornerà a Sestri Levante, nelle sale dell’Ex Convento dell’Annunziata, dal 27 al 30 dicembre 2021, si svolgerà infatti un primo e nuovo evento, il First Winter Edition. La manifestazione rappresenterà un’edizione invernale dell’ormai noto Festival dei 2 Mari e coinvolgerà, come di consueto, non solo scuole di danza del territorio ma professionisti e allievi di regioni circostanti uniti dalla stessa passione e dal desiderio di studiare l’arte tersicorea insieme a docenti prestigiosi del panorama internazionale.

Il First Winter Edition vedrà nuovi nomi tra i docenti che seguiranno i partecipanti: Daniela Cavalleri, del Teatro alla Scala, Daniela Chianini, Natalia Gladushenko, Alessio Vanzini, e Carolina Traverso, professionisti che affiancheranno Guendalina Fazzini e Maurizio Tamellini, Direttori Artistici della manifestazione.

“Le adesioni sono molte e con grande soddisfazione di pubblico e di critica, stiamo lavorando al massimo per dare un contributo artistico a tutti quegli allievi/e che vorranno tenersi aggiornati e in perfetta forma fisica durante le feste, seguendo le varie discipline che lo stage promuove.” – dichiara Guendalina Fazzini.

Al termine di questa intensa settimana, giovedì 30 dicembre, tutti gli allievi partecipanti potranno esibirsi davanti al pubblico e ai docenti portando in scena una loro personale variazione.

Conclude Guendalina Fazzini: “Siamo felici di chiudere l’anno con questa nuova edizione del Festival dedicato alla Danza, ringraziamo come sempre Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante per il loro supporto e per la loro collaborazione nella realizzazione dell’inziativa e vi aspettiamo dal 25 al 29 luglio 2022 per la 5a Edizione del Festival dei 2 Mari.”

Le iscrizioni al First Winter Edition sono aperte, per maggiori informazioni è necessario telefonare al numero +39 3913785003, www.festivaldei2mari.com

Locandina First Winter Edition