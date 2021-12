Sestri: l'amministrazione tra i quartieri prima del Natale - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Questo pomeriggio doppia tappa fra i quartieri per gli auguri di Natale: prima alle associazioni Terza Età di Riva e Sestri Levante presso la sede del centro in via XX Settembre, poi al parco della Lavagnina con le associazioni Amici del Parco e La Tenda.

Due incontri partecipati per fare l’ultimo brindisi prima dell’inizio ufficiale delle feste tutti assieme, con l’augurio di un trascorrere il Natale con i nostri cari e assistere a un sereno inizio di anno nuovo.