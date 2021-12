Recco: via Verzemma, 125mila Euro per ricostruire il muro di sostegno - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Con un impegno di spesa di 125mila euro, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo predisposto dal Settore Lavori pubblici per la ricostruzione della porzione del muro di sostegno di via Verzemma. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

“Con questo intervento andremo consolidare un tratto della strada, ripristinando la viabilità e riducendo le condizioni di potenziale pericolo. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della messa in sicurezza del territorio”.

I lavori sono necessari a causa dello svuotamento del terreno posto a valle di via Verzemma che ha provocato il restringimento della strada stessa. Per ripristinare la viabilità sarà realizzato un muro della tipologia a mensola che si svilupperà per una lunghezza di 18 metri.