Recco: "L'impegno dell'Onda in attesa delle elezioni" - LevanteNews

Da “Onda” Recco

Abbiamo vissuto due anni molto impegnativi che ci hanno costretti a rinviare alcuni progetti.

La scelta è stata di essere una presenza attenta ma silenziosa.

In cinque parole vorremmo sintetizzare la nostra situazione e il nostro impegno.

Rivederci

Non abbiamo potuto mantenere i contatti tra noi e con gli elettori organizzando gli usuali incontri.

Speriamo che a breve si possa tornare a vederci di persona: per noi è importante farlo non solo con sicurezza, ma anche con serenità. Il nostro obbiettivo rimane quello di coinvolgere e stimolare a una cittadinanza attiva.

Consiglio Comunale

Avevamo deciso di far trascorrere un periodo in consiglio comunale a tutti i nostri candidati più giovani con l’obbiettivo di coinvolgere e rinnovare.

Non abbiamo cambiato idea; abbiamo dovuto fare i conti con il virus e con la decisione di convocare il Consiglio nei pomeriggi feriali. Questo mette in difficoltà la totalità dei nostri candidati. Siamo infatti una squadra composta da lavoratori autonomi, giovani al primo impiego o persone inserite in realtà in cui assentarsi al pomeriggio crea difficoltà. Inoltre la modalità a distanza imposta dalla situazione ha tolto sensibilmente al Consiglio il suo valore politico e rappresentativo. Non ultimo per importanza questa scelta ci ha costretti a ridurre l’attività propositiva attraverso mozioni e interpellanze.

Raccolta differenziata

Una delle grandi problematiche di Recco è la gestione dei rifiuti. Sono stati investiti 450.000 euro per il centro di raccolta, paghiamo una tassa consistente ma il servizio è inadeguato. L’attenzione a questo nodo irrisolto ci ha impegnato sia per comprendere le vicende di appalti e contratti che per ricercare un confronto con il responsabile tecnico e con l’assessore Fanin. Abbiamo riscontrato disponibilità e spirito collaborativo. Attualmente in centro la questione rimane aperta soprattutto in merito ai Cinghiali che costantemente spargono il contenuto dei bidoni lasciando una situazione indecorosa e antigenica. In collina è partito invece il porta a porta che sembra essere più funzionale.

Covid

Amministratori, cittadini, famiglie, anziani e giovani hanno necessariamente concentrato energie e risorse per riuscire a gestire un evento imprevisto e di eccezionale portata. Oggi non è però più accettabile nascondersi dietro quella che non è più un’emergenza bensì uno stato di convivenza forzata a cui bisogna adeguarsi. I disservizi ai cittadini sono a 360°. Le attività quotidiane come, andare in banca, fare un foglio rosa, prenotare un esame, gestire un anziano si sono trasformati in veri e propri incubi. A questo la politica deve necessariamente trovare una soluzione. Il cittadino ha perso tutti i punti di riferimento e vive costantemente in uno stato di confusione.

Futuro

Fino ad oggi abbiamo mantenuto una linea autonoma e indipendente criticando o appoggiando di volta in volta l’amministrazione nelle sue proposte. Non ci guidano ideologie o appartenenze a partiti politici. Il cammino verso le prossime elezioni è ancora lungo e nel dialogo con gli altri gruppi consiliari manterremo saldo il nostro proposito: creare un’onda di cambiamento!