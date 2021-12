Rapallo: progetti di pubblica utilità per i percettori del reddito di cittadinanza - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Per gestire le procedure legate al Reddito di Cittadinanza i Servizi Sociali del Comune di Rapallo si sono dotati, a partire dal luglio 2021, di un nuovo “Servizio Inclusione”, finanziato con la quota servizi del Fondo Nazionale Povertà, anno 2019, gestita dal distretto sociale.

Il servizio è stato aggiudicato ad un’associazione temporanea di Impresa costituita dalla Coop Lanza del Vasto soggetto e dalla Coop Agorà.

Il “Servizio Inclusione” si fonda sull’attività di un’equipe multidisciplinare composta da, una assistente sociale referente del servizio, due assistenti sociali case manager, un orientatore con il compito di profilare gli utenti da avviare ai progetti di Utilità collettiva per indirizzarli all’ambito più adatto alle loro caratteristiche e da un operatore amministrativo.

I progetti di utilità collettiva consistono in un obbligo da parte dei beneficiari di RDC di svolgere attività a favore della collettività per un minimo di 8 ore alla settimana.

Nei mesi sono stati promossi dal Comune di Rapallo 9 diversi progetti di Pubblica Utilità afferenti a svariati ambiti in differenti strutture comunali:

1) Portiere Sociale: il progetto prevede il supporto agli uffici nell’accogliere l’utenza, dare prime informazioni, orientare e accompagnare le persone presso l’ufficio in cui devono recarsi, consegnare modulistica per accedere ai servizi offerti dal Comune;

2) Asilo Nido Comunale: viene svolto il compito di triage in accesso al servizio con una postazione allestita all’esterno della struttura; viene rilevata la temperatura ai bambini, disinfettate le mani e consegnati alle educatrici delle singole sezioni;

3) Biblioteca Internazionale di Rapallo: sono stati attivati due differenti progetti. “Scarto Libri” che prevede l’aggiornamento dell’archivio bibliotecario e “Spolvero e Riordino” che prevede assistenza al personale nel mantenere e curare gli spazi di Villa Tigullio.

4) Cimiteri cittadini: i percettori svolgono mansioni di cura, manutenzione e pulizia del verde.

5) Vivaio comunale: all’interno delle serre di Parco Casale, i percettori supportano il lavoro del vivaista e dei giardinieri, svolgendo mansioni di pulizia del verde, invasamento, irrigazione delle aiuole e pulizia dei vialetti del parco;

6) Mamme al parco: i percettori si occupano della custodia e dell’igienizzazione della stanza dedicata a fasciatoio di Parco Canessa. I percettori inoltre si occupano della cura e del mantenimento dei bagni pubblici.

7) Portiere presso Social Housing – I percettori si occupano del servizio di portineria.

8) Villa Queirolo – servizio controllo accessi presso la sede del Panathlon e dell’Accademia culturale

9) Supporto ufficio cultura – svolgimento di commissioni esterne e mansioni di assistenza al personale amministrativo degli uffici cultura e sport.

“Il Comune di Rapallo, grazie all’impegno e alla grande professionalità del Direttore del distretto socio sanitario 14 Dott.ssa Maria Grazia Costa e degli uffici comunali, si dimostra ancora una volta propositivo, nelle more di quanto previsto dal reddito di cittadinanza, nell’implementazione di misure concrete e attive di sostegno alle categorie più fragili della nostra Città – commenta il Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati – l’obiettivo del nostro lavoro è stato fin da subito quello di dare ai concittadini la possibilità di rimettersi pienamente in gioco e, contemporaneamente, offrire a tutta la cittadinanza alcuni servizi di grandissima utilità, il tutto senza alcun onere per il bilancio comunale. I risultati sono ottimi e per questo motivo non possiamo che essere soddisfatti, abbiamo infatti raggiunto l’obiettivo di rendere funzionale una misura di difficile applicazione come quella del Reddito di cittadinanza.”