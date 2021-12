Rapallo: Assormeggi accanto ai concessionari a Catanzaro - LevanteNews

Da Angelo Siclari, Presidente Assormeggi Italia

Nella giornata di Lunedì 20 Dicembre abbiamo partecipato al Convegno organizzato dal SIB Calabria a Catanzaro avente come titolo “Italia terra di mare”.

Un incontro molto partecipato ed ottimamente organizzato dal Presidente SIB Calabria, l’Amico Antonio Giannotti.

Molto apprezzato l’intervento dei vertici istituzionali della Regione Calabria, Vice Presidente Giusy Princi, Presidente del Consiglio Filippo Mancuso ed Assessore Fausto Orsomarso che hanno garantito il massimo impegno a tutela delle imprese del mare.

Grande intervento del Presidente SIB nazionale Avv. Antonio Capacchione che ha ribadito l’assurdità della sentenza del Consiglio di Stato che rischia di mettere in ginocchio l’ intero sistema del turismo del mare italiano.

E’ stata sottolineata la capacità imprenditoriale dei concessionari operanti sul demanio marittimo che hanno realizzato servizi di eccellenza in territori difficili in particolare come la Calabria e il Sud in genere. Hanno infatti dovuto e devono superare difficoltà supplementari rispetto ai colleghi di altre regioni per la carenza di servizi, per una burocrazia intrecciata con la politica, per la pressione della criminalità e per la lontananza dai mercati europei. Elementi che non inducono a invocare un trattamento speciale o privilegiato perché si ha l’umiltà e l’intelligenza di comprendere che si vincerà questa battaglia solo con l’unità di tutti i concessionari. Ovunque essi operino e qualunque sia la dimensione della propria azienda.

Il Presidente di Assormeggi Italia Angelo Siclari nel suo intervento ha evidenziato l’importanza di fare squadra tra balneari e concessionari di posti barca condividendo un percorso comune che tuteli le attuali imprese.

E’ importante che a livello locale la politica si renda conto una volta per tutte che le imprese del mare sono la vera eccellenza dei loro territori. Importante a tal proposito è il ruolo che la Conferenza Stato – Regioni, che per il demanio marittimo è coordinata dall’Assessore Ligure Marco Scajola faccia ( come ha sempre fatto) sentire l’importanza che rivestono le imprese nei territori costieri in termini economici, di lavoro e di qualità turistica, ha evidenziato Angelo Siclari.

Sempre nella stessa giornata la nostra Associazione ha partecipato a Napoli al Convegno “Quale futuro per i concessionari demaniali” organizzato dall’Amico Vincenzo Santo Presidente CNA Balneari Campania.

Assormeggi Italia era presente con il Consigliere Vincenzo Cosenza e con il Consulente Arch. Francesco Cimmino che ha evidenziato alcuni aspetti molto interessanti e propositivi in termini tecnici e giuridici.

Un settore che in Campania coinvolge miglia di imprese: la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) ha coinvolto tutte le imprese per raccogliere idee e proposte al fine di evitare di “bruciare gli investimenti soprattutto delle piccole aziende” come ha evidenziato nell’intervento Giuseppe Oliviero, per Cna Campania. Anche a Napoli al centro della discussione la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato non legittime, in relazione alla normativa europea sulla concorrenza, le proroghe automatiche delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. Vincenzo Santo, Presidente dei balneari di Cna Campania, chiede “per tutti una riforma del settore che parta ” dal basso”, chi è danneggiato dalla sentenza del Consiglio di stato sono soprattutto le piccole imprese balneari e di posti barca.

Anche in Campania, come in altre Regioni, noi imprese della piccola nautica Associate ad Assormeggi Italia saremo al fianco agli amici balneari in questa assurda battaglia a tutela della nostre imprese.

Assormeggi Italia dice no alla Bolkestein.