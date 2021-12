Pallanuoto M/ Champions, Pro Recco domani in casa dell'Hannover - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Chiudere l’anno con una vittoria per dare seguito all’affermazione in Supercoppa Europea e mantenere il percorso netto che in questa stagione ha visto i biancocelesti vincere tutte le partite disputate.

La Pro Recco di mister Sukno torna in campo domani in casa dell’Hannover – fischio d’inizio alle ore 19 con diretta su Sky Sport Arena – per la sesta giornata di Champions League: “Prepariamo l’ultima di tre battaglie in sette giorni, giochiamo contro una squadra che ha ottimi tiratori e nella sua piscina è sempre molto pericolosa – le parole del mister biancoceleste – Dovremo dare il 100 per cento, mi auguro di vedere la stessa determinazione messa nella finale di Supercoppa”.

La Pro Recco guida il girone B a punteggio pieno, i tedeschi sono a due punti dal quarto posto, in piena corsa per ottenere la qualificazione alla Final Eight di Belgrado

Arbitreranno il match Peris (Croazia) e Kovacs (Ungheria).