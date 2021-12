Ne: "Ripristinate il seggio elettorale di Ponte Gaggia" - LevanteNews

Dal Gruppo Consiliare “Unità Democratica Per Ne”

Lunedì 20 c.a. si è tenuto l’ultima seduta del Consiglio comunale di Ne del 2021.

Il Gruppo Unità Democratica per Ne ha partecipato fattivamente, come sempre, essendo sempre stato presente a tutte le sedute consiliari.

Si ritiene opportuno dare diffusione a due nostre iniziative:

– la prima, una interrogazione con la quale è stata chiesta maggiore sicurezza sulla strada provinciale nel tratto contrada Ponte di Gaggia, chiedendo anche l’installazione di specchi parabolici;

– la seconda una mozione che chiedeva il ripristino del seggio elettorale a Ponte di Gaggia considerata la vastità del territorio ed per andare incontro alle esigenze degli anziani, ed in generale per maggiore vicinanza agli appuntamenti elettorali.

Purtroppo, per quanto riguarda la richiesta di ripristino del seggio di Ponte di Gaggia, la maggioranza ha respinto la nostra proposta.

Cogliamo l’occasione per affermare che il la nostra partecipazione in seno al Consiglio comunale sarà, anche in futuro, assicurata col massimo impegno, ritenendo tali appuntamenti gli unici momenti in cui possiamo esprimere le nostre posizioni e proposte.

Continueremo ad essere portavoce delle esigenze del territorio ogni qualvolta i cittadini ce lo richiedano.

Essendo prossime le festività natalizie rivolgiamo un caloroso augurio a tutta la nostra popolazione con la speranza di vedere al più presto superati questi momenti difficili e con l’auspicio che si rafforzi un nuovo spirito di solidarietà per affrontare le sfide che ci attendono.

Il capogruppo Marco Bertani