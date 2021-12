Manarola: il sentiero Donega sarà pronto entro il prossimo anno - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Il sentiero Donega sarà restituito alla comunità. Il Comune di Riomaggiore ha trovato i finanziamenti per lo sviluppo del progetto. Entro la primavera si procederà con la gara di appalto e l’affidamento dei lavori ed entro la fine del 2022 lo spettacolare percorso panoramico che collega l’abitato di Volastra a quello di Manarola sarà nuovamente fruibile alla cittadinanza e ai turisti.

“Riteniamo fondamentale e strategico investire sulla rete sentieristica storica – ha detto la sindaca Fabrizia Pecunia – Recuperare questo percorso, inserito in un contesto paesaggistico e ambientale di grande pregio, era tra le nostre priorità. Il sentiero Donega, che offre una visuale su tutta Manarola e anche sul resto delle Cinque Terre, era stato in parte abbandonato alla fine del ‘900 a causa dell’antieconomicità e le conseguenti difficoltà a coltivare i campi in modo tradizionale. La sua riqualificazione ha come obiettivo anche quello di continuare a sviluppare il ritorno alla viticoltura. Il sentiero, una volta tornato a essere percorribile, darebbe più funzionalità alla lavorazione dei già numerosi campi coltivati che lo costeggiano e sarebbe vitale per le nuove iniziative possibili sui campi abbandonati. La sua riqualificazione darà un forte contributo alla sistemazione del paesaggio e costituirà un valido presidio contro danni idrogeologici. Oltre alla tutela del territori si alimenterebbe anche, nel migliore dei modi, l’indotto economico nei settori commerciali locali, derivanti dal virtuoso connubio tra agricoltura e turismo di qualità”.

L’Amministrazione comunale aveva dato l’incarico alla società ‘Arconsult Srl’ di redigere uno studio di fattibilità per valorizzare e riqualificare il sentiero che ad oggi, per lunghi tratti, non è più praticabile. Il progetto definitivo era stato approvato e comportava una spesa complessiva di 487.297,54 euro, di cui 376.815,30 di lavori. Il Comune di Riomaggiore aveva partecipato al bando relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed è stato assegnato un finanziamento di 341.208,50 euro. La spesa complessiva superava dunque l’importo riconosciuto dal Decreto Regionale e quindi l’Amministrazione ha proposto un’istanza di cofinanziamento al Parco Nazionale delle Cinque Terre che ha confermato la propria disponibilità a partecipare al recupero del sentiero agricolo mettendo a disposizione quanto necessario a coprire la spesa, ovvero 146.089 euro.

“In questo momento – ha illustrato l’architetto Euro Procaccini, tecnico del Comune di Riomaggiore – sono in corso verifiche e sopralluoghi sul sentiero per la definizione dettagliata del progetto esecutivo. Si procederà poi con la validazione del progetto e a seguire con le procedure di gara. Sarà necessario intervenire con lavori di sistemazione e consolidamento del versante, predisposizione di protezioni per garantire la sicurezza oltre a opere varie relative al tracciato finalizzate al ripristino della percorribilità (taglio della vegetazione infestante, realizzazione di scalini laddove “cancellati” dalla vegetazione oppure da smottamenti del terreno…)”.