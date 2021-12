Covid: due decessi a Sestri. Contagi è boom, sono 98 in Asl4 - LevanteNews

Sono 98 i casi in Asl 4 e 33 gli ospedalizzati nell’area del Tigullio. Intanto in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute con 6540 in più, giungono a 1.394.747 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.421.932 i tamponi antigenici rapidi (16.732). Il totale dei casi positivi è 135.784 (+869), mentre gli attuali sono 10.782 (375).

Sono 432 (21) i ricoverati in ospedale di cui 31 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 8076 (256) persone mentre i guariti sono 120.469 (487). I decessi sono 4533. I vaccini somministrati sono 2.719.715.