Chiavari: "Rispettiamo la Natura", bimbi installano cartelli a Parco Rocca - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

“Rispettiamo la Natura” è il nome del progetto che ha visto collaborare il Comune di Chiavari con gli alunni della prima elementare della scuola “Illuminate Languages and Learning”.

I bambini hanno realizzato 10 cartelli, installati questa mattina all’ingresso del parco di Villa Rocca, per invitare la cittadinanza e i visitatori a mantenere l’area più pulita utilizzando gli appositi cestini per la spazzatura.

“Un’iniziativa nata dagli alunni che, insieme alla maestra Adria Mulvihill e all’Arch. Jacopo Auditore, hanno ideato e creato alcuni cartelli per sensibilizzare i più grandi al rispetto dell’ambiente – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – I bambini hanno avuto modo di impegnarsi attivamente e in prima persona per il bene comune e di misurarsi con il mondo dei grandi seguendo tutto l’iter necessario per proporre un’iniziativa, lavorare ad un progetto e realizzarlo. È stato grande l’entusiasmo e la voglia di fare degli alunni che han-no voluto mandare un messaggio chiaro e diretto di sensibilizzazione. La città è di tutti e tutti abbiamo il dovere di rispettarla e valorizzarla anche attraverso piccoli gesti. Grazie bambini!”