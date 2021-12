Chiavari: fuochi artificiali ad inizio e fine del Consiglio - LevanteNews

Il consiglio comunale di ieri a Chiavari, è iniziato ed è finito con i fuochi artificiali. Della pratica iniziale (Levaggi e Garibaldi) abbiano scritto. Certamente il segretario generale ne ha verificato la correttezza; molti a Chiavari si chiedono tuttavia se la ditta che reclama il pagamento per un lavoro svolto nel novembre del 2014 e che si era vista rifiutare il pagamento della fattura nel 2016 abbia diritto a tirar fuori dall’armadio questo credito dopo altri cinque anni e soprattutto perché, in primo luogo, il Comune non accerti la validità della richiesta attraverso il Tribunale.

In chiusura della seduta, due atti dell’opposizione ed uno della maggioranza hanno rispolverato il caso Ferden. Giovanni Giardini ha rivisitato il caso con molta pacatezza e si è capito che sa di che cosa parla. Da parte della maggioranza Federico Messuti ha illustrato con molto tatto (con espressione dialettale si direbbe usando vasellina) la posizione di Giardini all’epoca in cui era in maggioranza; a Giorgio Canepa il compito di tirare l’affondo cui Giardini si è sottratto ricordando che parlerà dopo avere consultato il suo avvocato; ha detto che reciterà una preghiera, pur senza citarlo, per Marco Di Capua; dicendo che si sarebbe recato a casa a realizzare come tradizione il presepe con le statuine del padre; insomma, dopo i veleni un’immagine di serenità.