Calcio/ Il Genoa imbriglia l'Atalanta e strappa un buon punto: è 0-0 - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Portanova, Criscito; Destro, Ekuban. All. Shevchenko

Atalanta: Sportiello; Djmsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. All.: Gasperini.

Il 2021 del Genoa si chiude con un buon pareggio contro l’Atalanta: al Ferraris è 0-0. Una gara attenta in fase difensiva per i rossoblu che però in attacco non riescono a sfondare nella retroguardia di Gasperini. Shevchenko si affida ancora al 3-5-2 con Biraschi, Bani e Vasquez davanti a Sirigu. A centrocampo Cambiaso e Criscito sugli esterni con Sturaro, Badelj e Portanova in mezzo. In attacco la coppia Destro-Ekuban.

Al 6’ ci prova Zapata ma Sirigu respinge, poi lo stesso attaccante colombiano calcia nuovamente al 13’ mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 23’ ci prova Miranchuk che spreca e al 30’ Koopmeiners a non inquadrare la porta dopo l’intervento provvidenziale di Sturaro su Zappacosta. Il primo tempo si chiude con l’ennesimo tentativo da parte dell’Atalanta, stavolta con Malinovski, ma il tiro non è preciso.

Nella ripresa pronti e via è Koopmeiners ma Sirigu riesce a deviare e poi la difesa libera. L’Atalanta, fin qui poco precisa, non riesce quasi mai a trovare i varchi giusti sprecando con Zappacosta prima e Demiral dopo. Al 67’ Criscito deve uscire per un problemino al soleo e al suo posto entra Ghiglione. Shevchenko per tenere il punto toglie pure Destro inserendo Pandev e poi nel finale Melegoni ed Hernani al posto di Sturaro e Portanova. L’ultima occasione di una partita con poche emozioni è di Piccoli che di testa colpisce debolmente. Per il Genoa un punto che dà morale in vista del 2022 e di un mercato che porterà nuovi innesti per tentare la rincorsa verso la salvezza. Alla ripresa del campionato la sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo dove mancherà Sturaro squalificato.