Dal comune di Bogliasco

Nelle giornate di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 dicembre potrebbe essere interrotta la circolazione ai pedoni in via Bettolo per via dei lavori sulla passeggiata e in zona castello.

Il divieto è valido dalle ore 8,30 alle ore 18 e scatterà in concomitanza all’arrivo di un pontone utilizzato per trasportare i massi utili a portare a termine il consolidamento della passeggiata.