Sestri: giovedì concerto dedicato a Franco Battiato - LevanteNews

Da Carmen Falcone “Teatri di Levante” riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 23 dicembre alle ore 21 Teatri di Levante chiude la stagione 2021 con un augurio di Natale dedicato interamente ad un filosofo e poeta della canzone recentemente scomparso, a quasi 40 anni dal suo concerto a Sestri Levante: Franco Battiato.

Non si tratta solo di un concerto tributo, ma giovedì sera sarà un momento di musica, canzoni, parole, riflessioni e poesia, perché tutto questo era il mondo di Franco Battiato.

“Battiato è forse l’ultimo rappresentante della gloriosa generazione dei

cantautori italiani. Maestro per eccellenza, si è preso il lusso di cantare

spiritualità ed esoterismo con leggerezza ed ironia, raggiungendo ogni platea,

assorbendo perfino la capacità di consapevolezza del pubblico, che ha

cantato ogni suo testo, anche i più irraggiungibili, senza porsi troppe

domande.

Battiato Libero è un progetto musicale che si muove dentro un’ impronta

solenne, nel tentativo però di sganciarla da ogni vincolo sonoro o

presunzione intellettuale.

Battiato Libero è il musicista che gioca, l’attenzione armonica e l’interplay del

jazz, l’impatto ritmico della tradizione pop, i suoni delle chitarre, le parole, la

voce. E’ il coraggio di trasformare un’eredità preziosa in una cosa sempre

diversa, nuova.

Battiato Libero è l’ennesima ricerca di un centro di gravità permanente, di

equilibrio, in questo strano tempo immobile”.

Sul palco

-Voce, Corno francese Pietro Sinigaglia

-Pianoforte Gloria Clemente

-Basso Andrea Cozzani

-Batteria Paolo Meneghini

-Chitarra Davide L’Abbate

-arrangiamenti originali Gloria Clemente

La serata è con ingresso libero fino a esaurimento posti, con esibizione di greenpass.

È naturalmente consigliata la prenotazione via WhatsApp al 338 7565837 per velocizzare gli ingressi.

(durante la serata si può fare una donazione all’associazione culturale The hub a sostegno delle iniziative future).

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale THE HUB e Mediaterraneo Servizi, col Patrocinio del Comune di Sestri Levante e Regione Liguria.

In un momento storico così delicato e complicato, incontrarci di nuovo è un passo importante e, per quanto mi riguarda, un soffio di speranza per un Arrivederci al 2022 sui palchi dei nostri Teatri.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225234448918920&id=1552261833&sfnsn=scwspmo