Recco: terremoto alla Croce Verde, Bertagnon si dimette da presidente - LevanteNews

Terremoto alla Croce Verde di Recco. Responsabile dello storico sodalizio è il vicepresidente Giovanni Minardi che guiderà la pubblica assistenza fino alla scadenza del mandato. A dare le dimissioni da presidente è stato Marco Bertagnon al suo secondo mandato. Resterà nella Croce soltanto nel suo ruolo di milite. Bertagnon spiega: “Fortunatamente in questo periodo ho molto lavoro anche in altre regioni., Mi devcio spostrre cion frequenza e francamente non potrei seguire la Croce Verde col tempo e l’attenzione che vi hio sempre dedicato. Ho preferuitoi dimettermi e coninuare a volgere il mio ruolo di milite”.