Recco: "Feste di fine anno, lo spettacolo, covid o no, deve continuare" - LevanteNews

Dal segretario del Circolo PD Recco Avegno Uscio

Il sindaco di Recco gioca con le luminarie e le fantasie proiettate sul Palazzo Comunale come i bimbi giocano con i Lego. I piccoli costruiscono con la loro fantasia città immaginarie, Gandolfo soddisfa il proprio ego con i soldi del bilancio del Comune cioè di tutti i cittadini, anche di quel 65% che non lo ha votato.

Nella sua mente Recco è una fantastica piccola Versailles ricca di luci e fontane, dove i poveri, gli indigenti, gli sfrattati, i disoccupati e i cassaintegrati, gli anziani con pensioni sociali misere non esistono e se esistono vanno nascosti.

Bisogna spendere migliaia di euro per le feste ostinandosi a mantenere iniziative di fine anno (due!) aperte a tutti quando gli altri comuni da Genova in avanti hanno fatto giustamente retromarcia a causa del riacutizzarsi del virus che da due anni ci tormenta!

Per Gandolfo the show must go on… (lo spettacolo deve continuare) e se

il popolo non ha pane mangi brioche…