Recco: "Bus con fermata vicino agli ambulatori dell'Asl" - LevanteNews

Atp e Città metropolitana mostrano grande attenzione al Golfo Paradiso e a Recco, dove si sta studiando anche un collegamento bus tra il centro e la stazione ferroviaria.

Manca un servizio che in passato era stato addirittura annunciato ma mai attuato; è quello di collegamento tra il, centro e l’ex ospedale Sant’Antonio che offre servizi ambulatoriali con una vasta platea di utenti. Per agevolare la fruizione di questo importante servizio sanitario, basterebbe che i bus provenienti da Sori e Camogli prima di fermarsi al capolinea di via Ippolito d’Aste, percorressero via 25 aprile per far scendere i passeggeri in via Trieste, vicino all’ospedale. Un servizio di cui potrebbero fruire gli stessi recchesi per trasferirsi dal centro in via Trieste e viceversa. Durante l’amministrazione Capurro il progetto, pur sostenuto dall’assessore metropolitano Claudio Garbarino, era stato affossato con scuse banali come l’impossibilità dei bus a percorrere il ponte del Suffragio.

Non tutti si sono resi conto che la presenza e frequenza dei mezzi pubblici limita l’uso di quelli privati. Nel caso dell’ex ospedale (adiacente al liceo) non esistono possibilità di posteggio; lo spazio limitato è riservato ai sette mezzi dell’Asl e del personale; gli utenti, specie se anziani, si recano ad eseguire visite o esami in auto con conseguenti posteggi selvaggi.