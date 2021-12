RASSEGNA STAMPA. Covid, annullato il cimento del Bagnun - LevanteNews

Oggi, lunedì 20 dicembre, auguri a Fana. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “La necessità fa l’uomo ingegnoso”,

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 ieri altri 38 muovi contagi; le persone ricoverate sono 31 di cui tre in terapia intensiva”: “Annullato il cimento invernale di Riva Trigoso”. Verso Natale: “Hotel quasi pieni per Capodanno” (Commento. Avviene ogni anno; certo meno con il covid e con una buona stagione sciistica in montagna); “Finalmente decolla la corsa agli acquisti”; “Luminarie più belle, Recco in semifinale”; “Il Confuoco accende Chiavari e Lavagna”; “Piccole opere natalizie ad opera della comunità”.

Sestri Levante (e non il Tigullio) candidata a capitale della Cultura 2024, il ministro ha nominato la commissione. Lavagna: buone le condizioni di don Stefano Queirolo. Chiavari: pagamenti elettronici, no alle sanzioni, i costi sono troppo cari”.

Ne: l’azienda ‘Oua di Parma’ premiato dai sommelier; Ricolla diventa biodinamica. Borzonasca: Alice, a 29 anni, apre una casa vacanza a Sopralacroce.