Dall’ufficio stampa di Amt

Si informa che con decorrenza immediata, da oggi lunedì 20 dicembre, le corse della linea 707 Santa Maria – Rapallo FS – Santa Margherita Ligure – San Siro, a Rapallo percorreranno via della Libertà anziché via Lamarmora – via Mameli fino al termine dei lavori stradali. Lungo il percorso sono state istituite fermate provvisorie e disattivate le fermate in via Lamarmora e via Mameli.