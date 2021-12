Palificazioni sulle sponde del torrente San Francesco e foro iniziale della vecchia soletta. Le palificazioni permetteranno poi di costruire le solette-argini in cemento armato che, in seguito, sosterranno le travi a campata unica che costituiranno la nuova soletta. Il traffico nella zona al momento non sta subendo problemi.

Solo dopo le festività natalizie il cantiere verrà ampliato.