Rapallo: pista da pattinaggio, lavori di finitura - LevanteNews

Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Andrea Bacigalupo, sono stati affidati i lavori di

manutenzione dell’intera area esterna situata in Via Don Minzoni, con accesso da Salita

Calissano. Zona denominata ex area tensostruttura, per l’uso legato all’attività sportiva di

pattinaggio a rotelle, nonché i lavori di sistemazione del muro di confine con la salita Calissano. Prevista anche la finitura idonea della pista di pattinaggio, con un livellamento della della gettata in calcestruzzo

L’esecuzione dei lavori, con una spesa si 24.400 euro, iva compresa, sono stati affidati alla Ditta Mondo Edilizia srl, con sede in Rapallo. La determina è pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.