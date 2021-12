Rapallo: Alessandro Martini, mezzo secolo di nuoto - LevanteNews

Mezzo secolo di Rapallo Nuoto e 15 anni di Presidenza della società sportiva di Alessandro Martini. Quanti ragazzi di Rapallo e di tutto Tigullio si sono divertiti, hanno imparato e sono cresciuti praticando questo bellissimo sport nella nostra piscina! La società sportiva ed il comune hanno voluto ricordare questi importanti avvenimenti in forma riservata vista la situazione epidemiologica rinviando i festeggiamenti per questo traguardo, alla primavera, ed è proprio in primavera che potremo svelare novità riguardanti il restyling del prestigioso impianto natatorio! Da parte del sindaco Carlo Bagnasco e del consigliere incaricato allo sport Vittorio Pellerano e di tutta l’amministrazione sentiti Auguri Rapallo Nuoto per i tuoi primi bellissimi 50 anni ricchi di soddisfazioni!