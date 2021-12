Rapallo: a San Michele una sede dove gli studenti possono studiare - LevanteNews

Dall’Associazione “San Michele Valore Impresa”

Col nuovo anno prende il via il progetto di “Casa San Michele”, uno spazio vista mare all’interno della splendida cornice di San Michele di Pagana promosso dall’Associazione “San Michele Valore Impresa” per tutti quei giovani, universitari, ma anche più giovani, che cercano un luogo dove studiare quando il servizio di biblioteche del territorio chiude, alla sera e nei festivi, nei periodi precedenti le sessioni d’esame.

Ad ospitarlo sarà la parrocchia di San Michele di Pagana che – per mezzo del suo parroco don Paolo Zanandreis – ha messo a disposizione due stanze, dotate di rete internet e di numerose prese elettriche, che l’associazione ha arredato con tavoli, sedie, poltroncine e divani, creando anche un’area ristoro per le pause degli studenti.

La “Casa” fornirà un servizio completamente gratuito, il venerdì dalle 17.00 alle 23.00 e in tutti i festivi dalle 8 alle 24. Si comincia il 2 gennaio e si va avanti per tutto il primo mese dell’anno per poi interrompersi e riprendere dopo Pasqua. A coordinare il progetto è stato chiamato don Federico Pichetto, docente del Liceo “Da Vigo-Nicoloso” da sempre impegnato nel mondo della cultura e dei giovani, che avrà il compito di avviare le attività e di implementare l’iniziativa con tutti i correttivi che emergeranno come necessari dopo le prime frequentazioni degli studenti.

“Quello che poniamo sul territorio è un segno di speranza, rivolto ad una fascia d’età che rappresenta il nostro futuro – dice l’avvocato Mentore Campodonico, presidente dell’Associazione –. Siamo certi che la sinergia tra l’Associazione, la Parrocchia di San Michele e don Federico possa aprire delle significative prospettive culturali per tutto il nostro comprensorio”.