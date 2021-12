Nuoto/ Chiavari, under 20: vittoria di misura contro il Camogli - LevanteNews

Dalla Chiavari Nuoto

Tra le mura amiche della piscina di Largo Pessagno va in scena una di quelle partite che vorresti non finissero mai, dove le due squadre offrono uno spettacolo per gli occhi e lasciano soddisfatto il pubblico. Quella di domenica 19 dicembre, contro la RN Camogli, è stata una partita bella, divertente e che alla fine ha visto gli Under 20 della Chiavari Nuoto imporsi di misura per 12-10, per una vittoria che sa davvero di qualcosa di importante. Grazie al risultato ottenuto i verdeblu avranno la grande occasione di giocarsi il passaggio alle fasi finali, mercoledì 22 dicembre contro il Bogliasco, sempre tra le mura amiche di Largo Pessagno.

Soddisfatto il tecnico Dinu: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, non è stato facile ribaltare una partita che era iniziata in salita, con il Camogli che è partito forte, portandosi in vantaggio per 2-0. Da lì la squadra ha iniziato a giocare, è scattato qualcosa nei ragazzi, che hanno iniziato a capire che dovevano provare a giocare sereni e senza preoccupazioni.